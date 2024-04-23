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В Молдавии провели 150 обысков у представителей оппозиционных партий

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Правоохранители в Молдавии провели 150 обысков, изъяв более $1 млн у представителей оппозиционных партий, сообщил заместитель главы Антикоррупционного центра Виктор Фуртунэ.
В Молдавии провели 150 обысков у представителей оппозиционных партий
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, было изъято 662 тыс. рублей, €3070, $1 111 340 и 128 мобильных телефонов», — сказал он.

По его словам, речь идёт о контрабанде, которая была совершена двумя и более лицами в интересах преступной группы.

Возбуждено уголовное дело.

Фуртунэ добавил, что у каждого из перевозивших деньги было менее $10 тыс. — сумма меньше той, которую, согласно законодательству Молдавии, необходимо декларировать.

Ранее стало известно, что в Молдавии силовики начали обыски в офисах членов команды политика Илана Шора.

Депутат парламента Молдовы Ирина Лозован назвала удержания людей в аэропорту в Кишинёве проявлением диктатуры.

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