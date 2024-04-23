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Лозован назвала удержания людей в аэропорту Кишинёва проявлением диктатуры

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Депутат парламента Молдовы Ирина Лозован назвала удержания людей в аэропорту в Кишинёве проявлением диктатуры.

Она рассказала, что в зале были пенсионеры и пассажиры с маленькими детьми, которые плакали.

Лозован добавила, что одной женщине стало плохо. Всё это местные жители восприняли негативно.

«Сегодня власть решила поспокойнее впускать в страну наших граждан, вижу, что дают попятную», — сказала депутат.

Ранее стало известно, что в Молдавии силовики начали обыски в офисах членов команды политика Илана Шора.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщил, что видит признаки государственной измены в создании оппозиционного блока «Победа».

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