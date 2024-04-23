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Генпрокуратура Молдавии рассматривает создание блока «Победа» как госизмену

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Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщил, что видит признаки государственной измены в создании оппозиционного блока «Победа».
Генпрокуратура Молдавии рассматривает создание блока «Победа» как госизмену
  • AFP

Об этом сообщает портал ZDG.

По его словам, прокуратура и органы уголовного розыска и госбезопасности следят за действиями, которые происходят в связи с участием молдавских политиков в съезде оппозиционных депутатов в Москве.

«Компонент преступления «измена» также рассматривается в связи с событиями, свидетелями которых мы все являемся», — заявил Мунтяну.

21 апреля в Москве прошёл съезд оппозиционных депутатов из Молдавии, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС.

Вечером 22 апреля сообщалось, что в аэропорту Кишинёва более трёх часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.

У молдавских оппозиционеров проходят обыски. К нескольким представителям силовики пришли домой, изъяли деньги и телефоны.

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