В аэропорту Кишинёва более трёх часов держат участников оппозиционного объединения
- РИА Новости
Об этом информирует агентство Sputnik Молдова.
Им сообщают, что якобы «не работает программа», хотя других людей свободно пропускают, пишет агентство.
Прибывших расспрашивают, зачем они ездили в Россию, и просят писать объяснительные.
Ранее представители оппозиции Молдавии подписали в Москве соглашение о создании политического блока «Победа».
В него уже вошли движение «Шор» и четыре молдавские оппозиционные партии: «Возрождение», «Шанс», VICTORIE и «Альтернативная сила спасения Молдавии».