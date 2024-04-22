В аэропорту Кишинёва более трёх часов держат участников оппозиционного объединения

В аэропорту Кишинёва уже более трёх часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.

Об этом информирует агентство Sputnik Молдова.

Им сообщают, что якобы «не работает программа», хотя других людей свободно пропускают, пишет агентство.

Прибывших расспрашивают, зачем они ездили в Россию, и просят писать объяснительные.



Ранее представители оппозиции Молдавии подписали в Москве соглашение о создании политического блока «Победа».

В него уже вошли движение «Шор» и четыре молдавские оппозиционные партии: «Возрождение», «Шанс», VICTORIE и «Альтернативная сила спасения Молдавии».