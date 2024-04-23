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RT: у молдавских оппозиционеров проходят обыски

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У молдавских оппозиционеров проходят обыски. К нескольким представителям силовики пришли домой, изъяли деньги и телефоны.
RT: у молдавских оппозиционеров проходят обыски
  • Gettyimages.ru

Об этом RT сообщил источник.

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер, как пишет ТАСС, также заявила, что правоохранительные органы страны проводят обыски у представителей оппозиции, которые были на съезде в Москве.

«Мы узнали, что у некоторых наших представителей прошли обыски», — сказала она.

Таубер добавила, что в данный момент адвокаты сообщают детали.

Люди, у которых проходят обыски, вернулись из России и не были задержаны на границе 22 апреля, уточнила депутат.

Вечером 22 апреля сообщалось, что в аэропорту Кишинёва более трёх часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.

Блок «Победа» раскритиковал власти Молдавии за удержание в аэропорту Кишинёва участников оппозиционного молдавского объединения.

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