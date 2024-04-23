RT в Telegram
Подпишись

Блок «Победа» раскритиковал власти Молдавии за удержание участников оппозиции

Короткая ссылка
Блок «Победа» раскритиковал власти Молдавии за удержание в аэропорту Кишинёва участников оппозиционного молдавского объединения.
Блок «Победа» раскритиковал власти Молдавии за удержание участников оппозиции
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Отмечается, что многие удержанные — пожилые люди, им пришлось вызывать скорую.

«Их оставили без воды, им угрожали, у них забирали последние деньги, чтобы им не на что было доехать до дома. Наших коллег допрашивали по несколько часов, пытались запугать», — заявили в блоке «Победа».

Оппозиция потребовала реакции международного сообщества. По их мнению, безосновательные аресты показывают «последние конвульсии власти».

Вечером 22 апреля сообщалось, что в аэропорту Кишинёва более трёх часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.

Молдавский политик Илан Шор заявил, что некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинёва, стало плохо.

Также стало известно, что лидер молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска была на допросе у спецслужб Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить