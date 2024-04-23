Блок «Победа» раскритиковал власти Молдавии за удержание участников оппозиции
- РИА Новости
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Отмечается, что многие удержанные — пожилые люди, им пришлось вызывать скорую.
«Их оставили без воды, им угрожали, у них забирали последние деньги, чтобы им не на что было доехать до дома. Наших коллег допрашивали по несколько часов, пытались запугать», — заявили в блоке «Победа».
Оппозиция потребовала реакции международного сообщества. По их мнению, безосновательные аресты показывают «последние конвульсии власти».
Вечером 22 апреля сообщалось, что в аэропорту Кишинёва более трёх часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.
Молдавский политик Илан Шор заявил, что некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинёва, стало плохо.
Также стало известно, что лидер молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска была на допросе у спецслужб Молдавии.