Блок «Победа» раскритиковал власти Молдавии за удержание участников оппозиции

Блок «Победа» раскритиковал власти Молдавии за удержание в аэропорту Кишинёва участников оппозиционного молдавского объединения.

Отмечается, что многие удержанные — пожилые люди, им пришлось вызывать скорую.

«Их оставили без воды, им угрожали, у них забирали последние деньги, чтобы им не на что было доехать до дома. Наших коллег допрашивали по несколько часов, пытались запугать», — заявили в блоке «Победа».

Оппозиция потребовала реакции международного сообщества. По их мнению, безосновательные аресты показывают «последние конвульсии власти».

Вечером 22 апреля сообщалось, что в аэропорту Кишинёва более трёх часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.

Молдавский политик Илан Шор заявил, что некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинёва, стало плохо.

Также стало известно, что лидер молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска была на допросе у спецслужб Молдавии.