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Шор: некоторым задержанным в аэропорту делегатам понадобилась медпомощь

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Некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинёва, стало плохо.
Шор: некоторым задержанным в аэропорту делегатам понадобилась медпомощь
  • © Sputnik / Miroslav Rotari

Об этом заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

«Нескольким людям стало плохо и потребовалась медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.

Шор обвинил президента Молдавии Майю Санду в попытке оказать давление на тех, у кого иная точка зрения.

«Санду нарушает конституционные права граждан Молдавии, творит полный беспредел. Это не должно остаться безнаказанным», — подчеркнул он.

Представители оппозиции Молдавии подписали ранее в Москве соглашение о создании политического блока «Победа».

В него уже вошли движение «Шор» и четыре молдавские оппозиционные партии: «Возрождение», «Шанс», VICTORIE и «Альтернативная сила спасения Молдавии».

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