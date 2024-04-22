Шор: некоторым задержанным в аэропорту делегатам понадобилась медпомощь

Некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинёва, стало плохо.

Об этом заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

«Нескольким людям стало плохо и потребовалась медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.

Шор обвинил президента Молдавии Майю Санду в попытке оказать давление на тех, у кого иная точка зрения.

«Санду нарушает конституционные права граждан Молдавии, творит полный беспредел. Это не должно остаться безнаказанным», — подчеркнул он.

Представители оппозиции Молдавии подписали ранее в Москве соглашение о создании политического блока «Победа».

В него уже вошли движение «Шор» и четыре молдавские оппозиционные партии: «Возрождение», «Шанс», VICTORIE и «Альтернативная сила спасения Молдавии».