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RT: лидер партии «Возрождение» Параска находится на допросе у спецслужб Молдавии

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Лидер молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска в настоящий момент находится на допросе у спецслужб Молдавии.
RT: лидер партии «Возрождение» Параска находится на допросе у спецслужб Молдавии
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил источник.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кишинёва уже более трёх часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.

Представители оппозиции Молдавии подписали в Москве соглашение о создании политического блока «Победа».

В него уже вошли движение «Шор» и четыре молдавские оппозиционные партии: «Возрождение», «Шанс», VICTORIE и «Альтернативная сила спасения Молдавии».

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