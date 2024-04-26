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Лавров заявил о планах Боливии направить спортсменов на Игры БРИКС в Казани

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что у Боливии в планах направить своих спортсменов на Игры БРИКС в Казани.
Лавров заявил о планах Боливии направить спортсменов на Игры БРИКС в Казани
  • РИА Новости

«Боливия участвовала в Играх Будущего в Казани пару месяцев назад, планирует направить своих спортсменов на Игры БРИКС в июне этого года — тоже в Казани», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Боливии Селиндой Сосой.

Он также подчеркнул, что Россия будет ожидать боливийских спортсменов на Всемирных играх дружбы в Москве и Екатеринбурге.

Напомним, что в середине апреля министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения.

Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Ранее сообщалось, что на Игры БРИКС за два дня с начала продаж реализовано 4,5 тыс. билетов.

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