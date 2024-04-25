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На Игры БРИКС за два дня с начала продаж реализовано 4,5 тыс. билетов

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что организаторы Игр БРИКС реализовали 4,5 тыс. билетов за два дня с начала продаж.

«Позавчера мы открыли продажу билетов на соревнования и буквально за два дня уже реализовали 4,5 тыс. билетов из порядка 100 тыс. Есть интерес, видим большую географию, билеты покупают не только люди из Казани и Татарстана, люди со всей страны и со всего мира», — цитирует Леонова ТАСС.

В середине апреля Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения.

Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

анее Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм.

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