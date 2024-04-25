На Игры БРИКС за два дня с начала продаж реализовано 4,5 тыс. билетов
«Позавчера мы открыли продажу билетов на соревнования и буквально за два дня уже реализовали 4,5 тыс. билетов из порядка 100 тыс. Есть интерес, видим большую географию, билеты покупают не только люди из Казани и Татарстана, люди со всей страны и со всего мира», — цитирует Леонова ТАСС.
В середине апреля Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения.
Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.
анее Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм.