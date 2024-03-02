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Матыцин: Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпиаде

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм и займут своё место в международном календаре.
Матыцин: Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпиаде
  • РИА Новости

«Игры БРИКС — это самостоятельный межправительственный проект, который реализуется уже не впервые. Наша задача — сформировать стабильный регламент, чтобы передать эстафету следующим странам. Мы не рассматриваем этот проект как альтернативу Олимпийским играм, Игры БРИКС должны занять своё место в международном календаре соревнований», — заявил Матыцин РИА Новости.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Олимпиада 2024 года состоится с 26 июля по 11 августа. 

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Матыцин заявил, что фиджитал-турнир «Игры Будущего» имеет несомненный успех.

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