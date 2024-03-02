Матыцин: Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм и займут своё место в международном календаре.

«Игры БРИКС — это самостоятельный межправительственный проект, который реализуется уже не впервые. Наша задача — сформировать стабильный регламент, чтобы передать эстафету следующим странам. Мы не рассматриваем этот проект как альтернативу Олимпийским играм, Игры БРИКС должны занять своё место в международном календаре соревнований», — заявил Матыцин РИА Новости.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Олимпиада 2024 года состоится с 26 июля по 11 августа.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Матыцин заявил, что фиджитал-турнир «Игры Будущего» имеет несомненный успех.