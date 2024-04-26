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RT получил в своё распоряжение заявление об изнасиловании бизнесменом Симутовым

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На бизнесмена Антона Симутова, который живёт на Бали, написали заявление об изнасиловании. Оно оказалось в распоряжении RT.
RT получил в своё распоряжение заявление об изнасиловании бизнесменом Симутовым
  • RT

Пострадавшая Виктория (имя изменено) утверждает, что местная полиция пытается замять это дело.

«Из Антона делают сумасшедшего, чтобы он откосил. Заявление в полицию я редактировала уже три раза, так как они то опечаток наделают, то девочек [сообщниц, которые заманивали жертв] «забудут» вписать. Это было групповое насилие», — отметила она.

Девушка добавила, что прошла медосвидетельствование.

Ранее сообщалось, что Симутов называл себя «королём острова», избивал мужчин и домогался девушек. Жители рассказали, что у бизнесмена есть напарница. Сам Симутов отрицает факт изнасилования.

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