RT получил в своё распоряжение заявление об изнасиловании бизнесменом Симутовым

На бизнесмена Антона Симутова, который живёт на Бали, написали заявление об изнасиловании. Оно оказалось в распоряжении RT.

Пострадавшая Виктория (имя изменено) утверждает, что местная полиция пытается замять это дело.

«Из Антона делают сумасшедшего, чтобы он откосил. Заявление в полицию я редактировала уже три раза, так как они то опечаток наделают, то девочек [сообщниц, которые заманивали жертв] «забудут» вписать. Это было групповое насилие», — отметила она.

Девушка добавила, что прошла медосвидетельствование.

Ранее сообщалось, что Симутов называл себя «королём острова», избивал мужчин и домогался девушек. Жители рассказали, что у бизнесмена есть напарница. Сам Симутов отрицает факт изнасилования.