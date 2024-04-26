В эфире RU.TV покажут телеверсию фестиваля в Дубае Best Music Fest
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Первый показ пятидневного музыкального мероприятия, которое прошло в ноябре прошлого года, состоится 27 и 28 апреля в 20:00.
В телеверсии фестиваля будут показаны выступления таких артистов, как Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Дима Билан, Ханна, Любовь Успенская, Emin, Filatov & Karas, Natan, Elsea, Артём Качер, Instasamka, Мот, Artik & Asti и многих других.
В этом году Best Music Fest вновь пройдёт в Дубае с 3 по 5 ноября.