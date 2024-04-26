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Российские космонавты во время ВКД опередили циклограмму на два часа

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Космонавт-испытатель «Роскосмоса», ведущий специалист методического отдела Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК, входит в «Роскосмос») Олег Скрипочка рассказал, что российские космонавты во время внекорабельной деятельности (ВКД) опередили циклограмму на два часа.
Российские космонавты во время ВКД опередили циклограмму на два часа
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к международному научно-просветительскому фестивалю «Ю.А. Гагарин — Герой нашего времени».

«Мои уважаемые коллеги, которые продолжают на борту свою экспедицию — Олег Кононенко и Николай Чуб — успешно выполнили программу выхода. И мало того что выполнили — они ещё закончили гораздо раньше запланированного срока», — отметил он.

По его словам, Кононенко и Чуб выполнили задачи за 4 часа 36 минут. Изначально планировалось, что им потребуется 6 часов 36 минут. Скрипочка поздравил своих коллег с успешным завершением непростой работы.

Ранее сообщалось, что космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос, чтобы установить научное оборудование на корпус МКС. Они разместили на модуле «Поиск» научную аппаратуру «Кварц» и «ТКК-КМ», а также взяли пробы с модуля «Наука» для проведения эксперимента.

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