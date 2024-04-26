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Беглов сообщил, что Путин поддержал его на предстоящих выборах губернатора

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его участие в предстоящих выборах губернатора.
Беглов сообщил, что Путин поддержал его на предстоящих выборах губернатора
  • РИА Новости

«Я сегодня спросил Владимира Владимировича: есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: да, безусловно, конечно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, это выбор жителей», — приводит РИА Новости слова Беглова.

Он рассказал, что Путин пожелал ему успехов.

Ранее Путин выразил уверенность, что жители Крыма поддержат кандидатуру Сергея Аксёнова на предстоящих в сентябре выборах на пост главы республики.

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