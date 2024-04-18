Путин уверен, что жители Крыма поддержат Аксёнова на выборах главы республики
Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с Аксёновым в режиме видеоконференции.
Глава Крыма спросил у Путина о возможности продолжения деятельности на посту главы региона.
«Сергей Валерьевич, у вас всё получается. Ну, не всё, но все основные задачи решаете. Уверен, что крымчане вас поддержат», — ответил Путин.
18 марта Владимир Путин пришёл на концерт на Красной площади, посвящённый десятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией.