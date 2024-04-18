RT в Telegram
Подпишись

Путин уверен, что жители Крыма поддержат Аксёнова на выборах главы республики

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что жители Крыма поддержат кандидатуру Сергея Аксёнова на предстоящих в сентябре выборах на пост главы республики.

Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с Аксёновым в режиме видеоконференции.

Глава Крыма спросил у Путина о возможности продолжения деятельности на посту главы региона.

«Сергей Валерьевич, у вас всё получается. Ну, не всё, но все основные задачи решаете. Уверен, что крымчане вас поддержат», — ответил Путин.

18 марта Владимир Путин пришёл на концерт на Красной площади, посвящённый десятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить