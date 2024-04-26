Дело об убийстве семи человек в Херсонской области передадут в военный суд

Военный суд рассмотрит дело в отношении двух человек, которых подозревают в убийстве семи мирных жителей в Херсонской области.

Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

«Дело будет передано для рассмотрения в военный суд», — сказал собеседник.

Как пишет агентство, ранее источник сообщал, что в регионе были задержаны два человека по подозрению в убийстве семи местных жителей. Среди погибших, в частности, числится глава посёлка Абрикосовка. Предполагается, что подозреваемые также устроили поджог с применением гранат и топлива, в результате чего сгорели два дома.