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Дело об убийстве семи человек в Херсонской области передадут в военный суд

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Военный суд рассмотрит дело в отношении двух человек, которых подозревают в убийстве семи мирных жителей в Херсонской области.
Дело об убийстве семи человек в Херсонской области передадут в военный суд
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

«Дело будет передано для рассмотрения в военный суд», — сказал собеседник.

Как пишет агентство, ранее источник сообщал, что в регионе были задержаны два человека по подозрению в убийстве семи местных жителей. Среди погибших, в частности, числится глава посёлка Абрикосовка. Предполагается, что подозреваемые также устроили поджог с применением гранат и топлива, в результате чего сгорели два дома.

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