Дело об убийстве семи человек в Херсонской области передадут в военный суд
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.
«Дело будет передано для рассмотрения в военный суд», — сказал собеседник.
Как пишет агентство, ранее источник сообщал, что в регионе были задержаны два человека по подозрению в убийстве семи местных жителей. Среди погибших, в частности, числится глава посёлка Абрикосовка. Предполагается, что подозреваемые также устроили поджог с применением гранат и топлива, в результате чего сгорели два дома.