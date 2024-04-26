Артиллерийский расчёт рассказал военному корреспонденту RT Александру Симонову об уничтожении военных ВСУ из 152-мм гаубицы 2С3 «Акация».

Расчёт, рассказавший корреспонденту о своей работе, воюет с самого начала СВО, и за это время он стал одним из лучших в 1-й танковой армии.

«Сейчас здесь обстановка стабильная, какой-то большой активности нет. Работаем по укрытой пехоте в штатном режиме. В день можем выпускать по 15—20 снарядов», — рассказал военнослужащий расчёта с позывным Гольф военкору.

По словам Гольфа, его любимые цели — танки, потому что их, в отличие от многой другой техники, выводит из строя только прямое попадание. При этом на счету его расчёта большое количество американских БТР M113 и БМП Bradley.

Как отмечает Симонов, эффективность работы расчёта впечатляет. Практически с первого выстрела артиллеристы кладут снаряды прямо в траншеи противника.

Ранее RT показал кадры из Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, где группа Амура в составе спецназа «Ахмат» и бойцы 25-й армии Вооружённых сил России планомерно уничтожают военных украинской армии.