RT показал кадры из Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, где группа Амура в составе спецназа «Ахмат» и бойцы 25-й армии Вооружённых сил России планомерно уничтожают военных украинской армии.

В районе много открытых мест, поэтому тяжелее находить позицию для ударов по ВСУ.

«Но если мы не будем работать, не будет никаких разведданных, фиксировки местности и так далее», — сказал Амур военному корреспонденту RT Владу Андрице.

Крайняя задача бойцов — найти, откуда ВСУ производили ротацию. Как рассказал боец с позывным Абрек, уже сделаны облёты и обнаружены три отверстия.

«Выехали на место, произвели разведку, определили наиболее такие значимые цели и отработали FPV-дронами. Одно отверстие мы оставили для захода… Зашла 7-я бригада 2-го армейского корпуса и уже непосредственно выбила противника из здания», — сообщил он.

По его словам, высота здесь важная: если они снимут опорники ВСУ и займут её, то смогут продвинуться в лесу.

Ранее стало известно, что артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили из 152-мм орудий 2С5 «Гиацинт-С» украинский пункт управления беспилотной авиации в районе Серебрянского лесничества.