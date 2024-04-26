Оппозиция Молдавии обвинила власти страны в чрезмерных тратах
- РИА Новости
«Наша власть продолжает тратить больше, чем страна успевает зарабатывать. Непрофессионализм занявших правительственные кресла случайных людей ярко проявляется при бюджетном планировании», — написал он в Telegram.
По его словам, баланс исполнения госбюджета на конец марта показывает дефицит в более чем 2,238 млрд леев.
Он отметил, что налоговая и таможенная службы, отвечающие за сбор доходов, не смогли достичь запланированных показателей.
«Ситуация в экономике хуже изо дня в день», — подчеркнул Лунгу.
Ранее стало известно, что в Молдавии провели 150 обысков у представителей оппозиционных партий.