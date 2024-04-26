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Оппозиция Молдавии обвинила власти страны в чрезмерных тратах

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Лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что молдавские власти активно ухудшают экономическое состояние страны, так как тратят больше финансовых средств, чем поступает в государственный бюджет.
Оппозиция Молдавии обвинила власти страны в чрезмерных тратах
  • РИА Новости

«Наша власть продолжает тратить больше, чем страна успевает зарабатывать. Непрофессионализм занявших правительственные кресла случайных людей ярко проявляется при бюджетном планировании», — написал он в Telegram.

По его словам, баланс исполнения госбюджета на конец марта показывает дефицит в более чем 2,238 млрд леев.

Он отметил, что налоговая и таможенная службы, отвечающие за сбор доходов, не смогли достичь запланированных показателей.

«Ситуация в экономике хуже изо дня в день», — подчеркнул Лунгу.

Ранее стало известно, что в Молдавии провели 150 обысков у представителей оппозиционных партий.

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