Оппозиция Молдавии обвинила власти страны в чрезмерных тратах

Лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что молдавские власти активно ухудшают экономическое состояние страны, так как тратят больше финансовых средств, чем поступает в государственный бюджет.

«Наша власть продолжает тратить больше, чем страна успевает зарабатывать. Непрофессионализм занявших правительственные кресла случайных людей ярко проявляется при бюджетном планировании», — написал он в Telegram.

По его словам, баланс исполнения госбюджета на конец марта показывает дефицит в более чем 2,238 млрд леев.

Он отметил, что налоговая и таможенная службы, отвечающие за сбор доходов, не смогли достичь запланированных показателей.

«Ситуация в экономике хуже изо дня в день», — подчеркнул Лунгу.

Ранее стало известно, что в Молдавии провели 150 обысков у представителей оппозиционных партий.