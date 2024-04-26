RT в Telegram
Подпишись

МИД Польши: Варшава предлагает пододвинуть систему ПРО к Калининградской области

Короткая ссылка
Польша предлагает странам Запада пододвинуть систему противоракетной обороны к Калининградской области России.
МИД Польши: Варшава предлагает пододвинуть систему ПРО к Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Калининградский эксклав, с которым граничат Литва и Польша, является непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что часть оружия США, передаваемого Украине, сейчас находится в Польше, её доставят украинской армии через несколько дней.

Также Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Польше противорадиолокационных управляемых ракет на сумму $1,2 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить