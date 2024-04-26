МИД Польши: Варшава предлагает пододвинуть систему ПРО к Калининградской области

Польша предлагает странам Запада пододвинуть систему противоракетной обороны к Калининградской области России.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Калининградский эксклав, с которым граничат Литва и Польша, является непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что часть оружия США, передаваемого Украине, сейчас находится в Польше, её доставят украинской армии через несколько дней.

Также Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Польше противорадиолокационных управляемых ракет на сумму $1,2 млрд.