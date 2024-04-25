Белый дом: часть передаваемого Украине оружия США сейчас находится в Польше

Часть оружия США, передаваемого Украине, сейчас находится в Польше, её доставят украинской армии через несколько дней, при этом переброска других партий будет идти дольше, сообщили в Белом доме.

«Кое-что из списка смогут поставить очень скоро, в течение дней... Кое-что у нас хранится в Польше, другие вещи будут доставляться дольше», — сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире». По словам главы Белого дома, США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы.

Как отметил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, у США сейчас достаточно ресурсов, чтобы поставлять Украине оружие до конца 2024 года.