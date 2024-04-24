Пентагон: Госдеп одобрил продажу Польше ракет на сумму $1,2 млрд

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Польше противорадиолокационных управляемых ракет на сумму $1,2 млрд.

Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, правительство Польши запросило у Вашингтона возможность закупки 360 ракет типа AARGM-ER, а также сопутствующее оборудование.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире». По словам главы Белого дома, США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы.