Пентагон: Госдеп одобрил продажу Польше ракет на сумму $1,2 млрд
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Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, пишет РИА Новости.
По данным ведомства, правительство Польши запросило у Вашингтона возможность закупки 360 ракет типа AARGM-ER, а также сопутствующее оборудование.
24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире». По словам главы Белого дома, США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы.