Ташуев: мой уход из «Факела» и четыре поражения подряд — разные истории

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о своём уходе из воронежского клуба.

«Разные истории. Есть анализ ситуации, но это долгая тема. Это футбол. Тем он и прекрасен, что есть удачи и неудачи. Разные серии бывают. Есть объективный и субъективный анализ, но это внутренняя кухня команды и клуба», — цитирует Ташуева «Чемпионат».

26 апреля «Факел» объявил об уходе с поста главного тренера Сергея Ташуева по личным обстоятельствам. Позже воронежский клуб сообщил о назначении Игоря Черевченко.

«Факел» с 26 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее защитник «Факела» Калинин назвал Кордобу лучшим форвардом РПЛ в текущем сезоне.