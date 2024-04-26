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Ташуев: мой уход из «Факела» и четыре поражения подряд — разные истории

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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о своём уходе из воронежского клуба.
Ташуев: мой уход из «Факела» и четыре поражения подряд — разные истории
  • РИА Новости

«Разные истории. Есть анализ ситуации, но это долгая тема. Это футбол. Тем он и прекрасен, что есть удачи и неудачи. Разные серии бывают. Есть объективный и субъективный анализ, но это внутренняя кухня команды и клуба», — цитирует Ташуева «Чемпионат».

26 апреля «Факел» объявил об уходе с поста главного тренера Сергея Ташуева по личным обстоятельствам. Позже воронежский клуб сообщил о назначении Игоря Черевченко.

«Факел» с 26 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. 

Ранее защитник «Факела» Калинин назвал Кордобу лучшим форвардом РПЛ в текущем сезоне.

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