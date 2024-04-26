Космонавт Корсаков: в Киргизии проведут космическую выставку при участии России

Космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков рассказал, что в Национальном историческом музее Киргизии в Бишкеке планируют провести космическую выставку при участии России.

Об этом он сказал на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к Международному научно-просветительскому фестивалю «Ю.А. Гагарин — Герой нашего времени».

«Мы подписали соглашение. В Национальном музее Киргизии планируется открыть космическую выставку, и мы планируем принимать в ней активное участие», — сказал Корсаков, который как раз недавно посещал республику.

Он также рассказал о своей мечте — чтобы в Бишкеке вновь открылся планетарий, работавший ещё во времена СССР. По его словам, это поможет вдохновить детей на изучение космоса.

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» встретили День космонавтики концертом и шествием с космонавтами.