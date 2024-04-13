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На Выставке «Россия» встретили День космонавтики концертом и шествием с космонавтами

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На Выставке «Россия» отметили День космонавтики. Одним из ключевых событий дня стало грандиозное шествие «Время России! Время вперёд!».

Отмечается, что старт событию дал танцевальный флешмоб «Заряд в будущее».

Кроме того, на мероприятии состоялось шествие с участием космонавтов, сотрудников «Роскосмоса» и Выставки «Россия», представителей «Движения Первых», Российских студенческих отрядов, артистов, музыкантов и посетителей Выставки. Всего в нём приняли участие более 2 тыс. человек.

Также на Главной уличной сцене выступили рэп-исполнитель МОТ, группа «Земляне», оперная певица Ксения Дежнева, хор «Движения первых», резиденты и шоу-балет арт-кластера «Таврида».

В ходе концерта с орбиты Земли к гостям Выставки обратились космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин. Они поздравили Выставку с началом нового этапа, а всех собравшихся — с Днём космонавтики. 

«Как космонавты мы знаем, что путь к звёздам иногда бывает трудным и непредсказуемым. Но поверьте, каждый шаг, который вы делаете, приближает вас к новым горизонтам и возможностям. И самое главное, в единстве нашего народа. Только вместе и сообща мы достигнем новых побед», — сказал Гребёнкин. 

Ранее российский экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики.

Также российский лидер Владимир Путин в День космонавтики присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.

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