Путин присвоил звания Героев России космонавтам Петелину и Федяеву

Российский лидер Владимир Путин в День космонавтики присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что звания присвоены за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции».

Ранее космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин поздравили соотечественников с Днём космонавтики. Экипаж с орбиты поблагодарил всех, кто сделал возможными полёты в космос.