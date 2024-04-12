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Путин присвоил звания Героев России космонавтам Петелину и Федяеву

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Российский лидер Владимир Путин в День космонавтики присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что звания присвоены за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции».

Ранее космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин поздравили соотечественников с Днём космонавтики. Экипаж с орбиты поблагодарил всех, кто сделал возможными полёты в космос. 

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