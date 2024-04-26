Небензя: Запад саботировал предложенный Россией проект заявления СБ ООН по СП
- РИА Новости
Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Очередным актом представления в этом самом театре абсурда стал их откровенный саботаж переговоров по предложенному нами в этом месяце новому проекту заявления председателя Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.
Ранее бывший сотрудник разведки США Джон Кириаку заявил, что сотрудники ЦРУ участвовали в подрыве «Северных потоков», но никогда в этом не признаются.
СК завёл уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.