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Небензя: Запад саботировал предложенный Россией проект заявления СБ ООН по СП

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Западные страны саботировали предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Небензя: Запад саботировал предложенный Россией проект заявления СБ ООН по СП
  • РИА Новости

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Очередным актом представления в этом самом театре абсурда стал их откровенный саботаж переговоров по предложенному нами в этом месяце новому проекту заявления председателя Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.

Ранее бывший сотрудник разведки США Джон Кириаку заявил, что сотрудники ЦРУ участвовали в подрыве «Северных потоков», но никогда в этом не признаются.

СК завёл уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.

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