Западные страны саботировали предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Очередным актом представления в этом самом театре абсурда стал их откровенный саботаж переговоров по предложенному нами в этом месяце новому проекту заявления председателя Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.

Ранее бывший сотрудник разведки США Джон Кириаку заявил, что сотрудники ЦРУ участвовали в подрыве «Северных потоков», но никогда в этом не признаются.

СК завёл уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.