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Экс-сотрудник разведки США заявил об участии ЦРУ в подрыве «Северных потоков»

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Бывший сотрудник разведки США Джон Кириаку заявил, что сотрудники ЦРУ участвовали в подрыве «Северных потоков», но никогда в этом не признаются.

При этом он ссылается на разговор с экс-коллегой по ЦРУ, который сейчас в отставке.

«Я сказал: «Это же наверняка мы? Это же явно мы взорвали?» «Ну конечно же мы! — ответил он. — Только мы никогда в этом не признаемся», — отметил Кириаку.

Ранее СК завёл уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Теракты, по данным ведомства, финансировались через украинскую компанию Burisma Holdings.

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