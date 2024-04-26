МИД: мигранты из Центральной Азии в России должны следовать законам страны

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что мигранты из Центральной Азии, находящиеся на российской территории, должны следовать законам страны.

«Мы прежде всего исходим из того, что наши друзья в Центрально-Азиатском регионе, правительства государств региона, тех государств региона, чьи граждане в большом количестве приезжают в Россию в сфере трудовой деятельности, конечно же, будут ориентировать трудовых мигрантов на безусловное следование всем нормам российского законодательства», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что мигранты должны быть нацелены «на безусловное уважение наших традиций».

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе отчёта в Совете Федерации заявил о необходимости более жёстких мер за незаконную выдачу мигрантам документов.