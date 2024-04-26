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МИД: мигранты из Центральной Азии в России должны следовать законам страны

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Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что мигранты из Центральной Азии, находящиеся на российской территории, должны следовать законам страны.
МИД: мигранты из Центральной Азии в России должны следовать законам страны
  • РИА Новости

«Мы прежде всего исходим из того, что наши друзья в Центрально-Азиатском регионе, правительства государств региона, тех государств региона, чьи граждане в большом количестве приезжают в Россию в сфере трудовой деятельности, конечно же, будут ориентировать трудовых мигрантов на безусловное следование всем нормам российского законодательства», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что мигранты должны быть нацелены «на безусловное уважение наших традиций».

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе отчёта в Совете Федерации заявил о необходимости более жёстких мер за незаконную выдачу мигрантам документов.

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