МИД: мигранты из Центральной Азии в России должны следовать законам страны
- РИА Новости
«Мы прежде всего исходим из того, что наши друзья в Центрально-Азиатском регионе, правительства государств региона, тех государств региона, чьи граждане в большом количестве приезжают в Россию в сфере трудовой деятельности, конечно же, будут ориентировать трудовых мигрантов на безусловное следование всем нормам российского законодательства», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что мигранты должны быть нацелены «на безусловное уважение наших традиций».
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе отчёта в Совете Федерации заявил о необходимости более жёстких мер за незаконную выдачу мигрантам документов.