Краснов: нужны более жёсткие меры за незаконную выдачу мигрантам документов
- РИА Новости
«Более жёсткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка», — сказал он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов призвал ужесточить миграционное законодательство.
В начале апреля сотрудники правоохранительных органов задержали в Брянской и Смоленской областях восьмерых участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией.