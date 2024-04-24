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Краснов: нужны более жёсткие меры за незаконную выдачу мигрантам документов

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе отчёта в Совете Федерации заявил о необходимости более жёстких мер за незаконную выдачу мигрантам документов.
Краснов: нужны более жёсткие меры за незаконную выдачу мигрантам документов
  • РИА Новости

«Более жёсткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка», — сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов призвал ужесточить миграционное законодательство.

В начале апреля сотрудники правоохранительных органов задержали в Брянской и Смоленской областях восьмерых участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией.

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