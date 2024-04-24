Краснов: нужны более жёсткие меры за незаконную выдачу мигрантам документов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе отчёта в Совете Федерации заявил о необходимости более жёстких мер за незаконную выдачу мигрантам документов.

«Более жёсткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка», — сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов призвал ужесточить миграционное законодательство.

В начале апреля сотрудники правоохранительных органов задержали в Брянской и Смоленской областях восьмерых участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией.