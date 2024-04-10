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В Брянской и Смоленской областях задержали занимавшихся незаконной миграцией

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Брянской и Смоленской областях восьмерых участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией.
В Брянской и Смоленской областях задержали занимавшихся незаконной миграцией
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram СК России.

По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210, ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нём, а также организация незаконной миграции). 

Следствие полагает, что 30-летним жителем Тверской области было создано преступное сообщество для организации незаконной миграции. В него вошла группа людей, включая начальника районного отдела записи актов гражданского состояния.

«В 2022 году участники преступного сообщества за денежное вознаграждение, которое исчислялось десятками тысяч рублей, осуществили процедуры фиктивного признания отцовства граждан республик Таджикистан и Узбекистан над семью несовершеннолетними, проживающими в Брянской области, для дальнейшего получения гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пока удалось задержать лишь восьмерых членов банды, при этом организатор группировки, являющийся также гражданином Таджикистана, и ещё один участник преступного сообщества находятся в розыске.

Ранее в Москве задержали пятерых человек, незаконно выдававших мигрантам сертификаты о знании русского языка для получения вида на жительство.

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