СК: сотрудники института Пушкина незаконно выдавали мигрантам сертификаты
Об этом сообщает столичный ГУ СК.
В числе задержанных сотрудники Института русского языка имени Пушкина.
Заведено дело по статьям об организации незаконной миграции и превышении полномочий.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что главу Центра тестирования, а также некоторых его подчинённых арестовали в рамках дела об организации незаконной схемы по оформлению мигрантам за взятки документов о знании русского языка, законов и истории России.