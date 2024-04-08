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СК: сотрудники института Пушкина незаконно выдавали мигрантам сертификаты

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В Москве задержали пятерых человек, незаконно выдававших мигрантам сертификаты о знании русского языка для получения вида на жительство.

Об этом сообщает столичный ГУ СК.

В числе задержанных сотрудники Института русского языка имени Пушкина.

Заведено дело по статьям об организации незаконной миграции и превышении полномочий.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что главу Центра тестирования, а также некоторых его подчинённых арестовали в рамках дела об организации незаконной схемы по оформлению мигрантам за взятки документов о знании русского языка, законов и истории России.

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