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В Петербурге арестовали главу Центра тестирования по делу о незаконной миграции

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что главу Центра тестирования, а также некоторых его подчинённых арестовали в рамках дела об организации незаконной схемы по оформлению мигрантам за взятки документов о знании русского языка, законов и истории России.

«По ходатайству следствия, руководителю центра и его заместителю, а также одной из работниц коммерческой фирмы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, остальным подозреваемым — в виде запрета определённых действий», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге задержали главу Центра языкового тестирования одного из вузов города и его заместителя.

27 марта стало известно, что ГУ МВД Москвы подготовило видеодоклад для Мосгордумы, в котором говорится, что из столицы в прошлом году депортировали 42 тыс. мигрантов.

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