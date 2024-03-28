В Петербурге арестовали главу Центра тестирования по делу о незаконной миграции
«По ходатайству следствия, руководителю центра и его заместителю, а также одной из работниц коммерческой фирмы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, остальным подозреваемым — в виде запрета определённых действий», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге задержали главу Центра языкового тестирования одного из вузов города и его заместителя.
27 марта стало известно, что ГУ МВД Москвы подготовило видеодоклад для Мосгордумы, в котором говорится, что из столицы в прошлом году депортировали 42 тыс. мигрантов.