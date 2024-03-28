В Петербурге задержали главу Центра языкового тестирования
- РИА Новости
Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«Задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы», — написала она в Telegram.
Следствие ходатайствует об избрании для трёх фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, для остальных — в виде запрета определённых действий.
Ранее сообщалось, что следствие просит Басманный суд Москвы арестовать замглавы Федеральной таможенной службы России Елену Ягодкину по делу о превышении полномочий.