МВД Москвы: за год из столицы депортировали 42 тысячи мигрантов

ГУ МВД Москвы подготовило видеодоклад для Мосгордумы, в котором говорится, что из столицы в прошлом году депортировали 42 тыс. мигрантов.

Уточняется, что за 2023 год было выявлено 224 тыс. административных правонарушений в области миграционного законодательства.

Так, например, сотрудниками правоохранительных органов было установлено 7,5 тыс. фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти 8 тыс. нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранцев в России.

«Судебными органами вынесено порядка 42 тыс. решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации», — цитирует доклад РИА Новости.

В целом, как отмечает МВД, в прошлом году на миграционный учёт в городе поставили более 2 млн иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее в пресс-службе Минтруда России заявили, что ведомство предложило определить госкомпанию «Работа в России» в качестве государственного оператора организованного набора трудовых мигрантов.