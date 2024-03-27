МВД Москвы: за год из столицы депортировали 42 тысячи мигрантов
- РИА Новости
Уточняется, что за 2023 год было выявлено 224 тыс. административных правонарушений в области миграционного законодательства.
Так, например, сотрудниками правоохранительных органов было установлено 7,5 тыс. фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти 8 тыс. нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранцев в России.
«Судебными органами вынесено порядка 42 тыс. решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации», — цитирует доклад РИА Новости.
В целом, как отмечает МВД, в прошлом году на миграционный учёт в городе поставили более 2 млн иностранных граждан и лиц без гражданства.
Ранее в пресс-службе Минтруда России заявили, что ведомство предложило определить госкомпанию «Работа в России» в качестве государственного оператора организованного набора трудовых мигрантов.