Минтруд: госкомпания «Работа в России» станет оператором оргнабора мигрантов

В пресс-службе Минтруда России заявили, что ведомство предложило определить госкомпанию «Работа в России» в качестве государственного оператора организованного набора трудовых мигрантов.

Как сообщает ТАСС, Минтруд совместно с Рострудом разработал проект указа президента, регулирующего работу публично-правовой компании «Работа в России», которая будет находиться под контролем государства.

«Работа в России» будет заключать соглашения с работодателями, осуществляющими организованный набор мигрантов, вести реестр таких работодателей, проводить подбор сотрудников адресно, под потребности российских работодателей», — говорится в сообщении.

Данная компания будет также заключать договор с мигрантом, вести реестр приезжих и проводить мониторинг занятости работника непосредственно у работодателя, под потребности которого иностранец прибыл в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с миграционной сферой беспокоит миллионы россиян, её нужно контролировать.