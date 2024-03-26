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Минтруд: госкомпания «Работа в России» станет оператором оргнабора мигрантов

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В пресс-службе Минтруда России заявили, что ведомство предложило определить госкомпанию «Работа в России» в качестве государственного оператора организованного набора трудовых мигрантов.
Минтруд: госкомпания «Работа в России» станет оператором оргнабора мигрантов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, Минтруд совместно с Рострудом разработал проект указа президента, регулирующего работу публично-правовой компании «Работа в России», которая будет находиться под контролем государства. 

«Работа в России» будет заключать соглашения с работодателями, осуществляющими организованный набор мигрантов, вести реестр таких работодателей, проводить подбор сотрудников адресно, под потребности российских работодателей», — говорится в сообщении.

Данная компания будет также заключать договор с мигрантом, вести реестр приезжих и проводить мониторинг занятости работника непосредственно у работодателя, под потребности которого иностранец прибыл в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с миграционной сферой беспокоит миллионы россиян, её нужно контролировать.

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