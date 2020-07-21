24 канал: Владимир Зеленский не поддерживает идею возобновления водоснабжения Крыма

Депутат от партии «Слуга народа» Богдан Ярёменко рассказал о позиции Владимира Зеленского относительно восстановления поставок воды в Крым. Как сообщает «Телеканал новин 24», политик заявил, что украинский президент выступает против данной идеи.

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает идею возобновления поставок водоснабжения в Крым. Как передаёт «Телеканал новин 24», о данной позиции украинского лидера сообщил депутат от партии «Слуга народа» Богдан Ярёменко на своей странице в Facebook.

Как рассказал Ярёменко, он спросил президента, что тот думает о восстановлении водоснабжения в Крым.

«Я против — так лаконично ответил президент Зеленский», — рассказал депутат.

Кроме того, в комментариях к записи Ярёменко спросили о мнении президента относительно выступлений артистов на полуострове: можно ли им гастролировать на Украине. В ответ он заявил, что не стал бы спрашивать о таком Зеленского.

«Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента», — отметил политик.