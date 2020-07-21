Телеканал новин 24 Оригинал

24 канал: Владимир Зеленский не поддерживает идею возобновления водоснабжения Крыма

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Депутат от партии «Слуга народа» Богдан Ярёменко рассказал о позиции Владимира Зеленского относительно восстановления поставок воды в Крым. Как сообщает «Телеканал новин 24», политик заявил, что украинский президент выступает против данной идеи.
24 канал: Владимир Зеленский не поддерживает идею возобновления водоснабжения Крыма
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает идею возобновления поставок водоснабжения в Крым. Как передаёт «Телеканал новин 24», о данной позиции украинского лидера сообщил депутат от партии «Слуга народа» Богдан Ярёменко на своей странице в Facebook.

Как рассказал Ярёменко, он спросил президента, что тот думает о восстановлении водоснабжения в Крым.
 
«Я против — так лаконично ответил президент Зеленский», — рассказал депутат.
 
Кроме того, в комментариях к записи Ярёменко спросили о мнении президента относительно выступлений артистов на полуострове: можно ли им гастролировать на Украине. В ответ он заявил, что не стал бы спрашивать о таком Зеленского.
 
«Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента», — отметил политик.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Телеканал новин 24 Украина Европа
теги
вода Крым Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров