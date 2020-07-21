24 канал: Владимир Зеленский не поддерживает идею возобновления водоснабжения Крыма

03:00
Лукашенко: негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Гомель подчеркнул важность сохранения независимости и суверенитета страны.
03:00
Полиция начала проверку инцидента с ребёнком в Подольске
Полиция начала проверку после того, как в Подольске с балкона четвёртого этажа выпал двухлетний мальчик.
03:00
Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу о тройном убийстве
К пожизненному лишению свободы приговорил Верховный суд Татарстана 41-летнего Айнура Харисова, мужчина признан виновным в убийстве жены и двух детей и покушении на жизнь ещё одного ребёнка.
03:00
Лещенко вспомнил о магазинных полках во время Олимпиады-1980
Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился воспоминаниями об атмосфере летней Олимпиады 1980 года в Москве.
03:00
Минск оценил потери в 2021 году от налогового манёвра в России
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери бюджета страны от проведения налогового манёвра в нефтяной сфере России составят в 2021 году около 350 млн белорусских рублей (около $146 млн).
03:00
Инфекционист оценил последствия пандемии
Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров оценил последствия пандемии коронавируса.
03:00
Эксперт оценил ситуацию с открытием границ
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил ситуацию с открытием границ.
03:00
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе
Госдума во вторник, 21 июля, приняла в первом чтении законопроект о регулировании удалённой работы.
03:00
Омбудсмен рассказала о матери выпавшего из окна в Подмосковье ребёнка
Мать мальчика, выпавшего из окна дома в Подольске, состоит на учёте комиссии, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
03:00
В пределах МКАД с 1 августа заработают новые правила проезда грузовиков
В трёх округах Москвы — в ЦАО, ЗАО и СЗАО — с 1 августа введут новые правила проезда грузовиков. Теперь правила грузового каркаса будут действовать на территории всей столицы в пределах МКАД.
03:00
Теннисистка Кудерметова не считает предательством возможную смену гражданства легкоатлетами
Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказала мнение о ситуации с возможной сменой спортивного гражданства легкоатлетами из-за ситуации вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
03:00
В Татарстане рассказали о поддержке малого и среднего бизнеса
Более 40 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в Татарстане получили за апрель — май субсидию в 2,6 млрд рублей.
03:00
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 66 348
В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 66 348.
03:00
Спортивно-туристский фестиваль пройдёт 8—16 августа на побережье Ладожского озера
Спортивно-туристский фестиваль «Ладога фест» пройдёт 8—16 августа на побережье Ладожского озера.
03:00
Главный тренер МЮ Сульшер вступился за де Хеа
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказал мнение о критике в адрес голкипера команды Давида де Хеа после поражения команды в матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу с лондонским «Челси».
03:00
Дегтярёв назвал основную задачу на посту врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв назвал свою основную задачу на данном посту.
03:00
Госдума приняла во втором чтении проект о кальянах и вейпах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
03:00
В Кировской области рассказали о ситуации с коронавирусом
За сутки в Кировской области зафиксировали 46 новых случаев заболевания COVID-19.
03:00
В Подмосковье рассказали о проведении ЕГЭ по иностранному языку и биологии
Более 14 тыс. выпускников Подмосковья написали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии, нарушений правил во время тестирований не выявлено.
03:00
Экстренную социальную помощь в Подмосковье получили 32 тысячи человек за полгода
Экстренную социальную помощь в Московской области получили почти 32 тыс. человек за полгода.
03:00
Вирусолог оценил влияние ультрафиолета на COVID-19
Вирусолог, научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов оценил влияние ультрафиолета на COVID-19.
03:00
В Крыму оценили темпы ввода жилья в первом полугодии
Объём ввода жилья в эксплуатацию в Крыму за первые шесть месяцев 2020 года снизился на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
03:00
Зеленский заявил, что с захватившим автобус в Луцке идут переговоры
Ситуация в Луцке, где мужчина захватил автобус с заложниками, под контролем, идут переговоры с захватчиком, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
03:00
Санкт-Петербург номинирован на ежегодную премию World Travel Awards
Санкт-Петербург номинирован на ежегодную премию World Travel Awards в пяти категориях.
03:00
Очередная выборная конференция РФБ пройдёт 20 августа
Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) определил дату очередной выборной конференции организации, она пройдёт 20 августа.
03:00
В Сочи спасли туриста, сорвавшегося со скалы
В селе Красная Воля спасли 29-летнего туриста из Екатеринбурга, сорвавшегося со скалы и упавшего в расщелину.
03:00
Предприниматели из Москвы рассказали о работе во время пандемии
Предприниматели Аделина и Манвел Григорян из Москвы рассказали о работе во время пандемии.
03:00
Глава Пентагона сообщил о намерении посетить Китай
Министр обороны США Марк Эспер сообщил о намерении посетить Китай.
03:00
Эксперт прокомментировал ситуацию с продажами автомобилей в России
Независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов прокомментировал ситуацию с продажами автомобилей в России в июне.
03:00
Спасатели предупредили о формировании смерчей над морем в Краснодарском крае
Во вторник, 21 июля, на Черноморском побережье Краснодарского края отмечается высокая вероятность формирования смерчей.
03:00
Эксперт оценил переход ряда компаний на удалёнку в России
Руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров оценил переход ряда компаний на дистанционный формат в России.
03:00
Иванова рассказала, кого стоит обвинять в трагедии Мухиной перед Олимпиадой-1980
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова рассказала, кто, по её мнению, виноват в тяжёлой травме, которую получила Елена Мухина накануне Олимпиады-1980 в Москве.
03:00
Иванова вспомнила, сколько раз ошибалась на бревне Команечи на Олимпиаде в Москве
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, работавшая судьёй на Олимпиаде-1980, рассказала об ошибках румынской гимнастки Нади Команечи во время её выступления на Играх в Москве.
03:00
Врио главы Хабаровского края прокомментировал работу команды Фургала
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал работу команды Сергея Фургала, задержанного в начале июля.
03:00
Эксперт прокомментировал ситуацию в экономике
Экономист Василий Колташов выразил мнение, что всё, что связано с системой здравоохранения, будет одной из основ экономического подъёма.
03:00
В Ялте восемь сотрудников администрации заболели коронавирусом
Восемь сотрудников администрации Ялты и два городских депутата заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава администрации города Иван Имгрунт.
03:00
Футболист «Тоттенхэма» Кейн оригинально узнал пол своего ребёнка
Нападающий лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн необычным образом узнал пол своего будущего ребёнка.
03:00
В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке
Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, подозреваемого в захвате автобуса в Луцке.
03:00
Госдума во втором чтении приняла проект по иностранным инвестициям
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предполагающий усиление контроля за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей.
03:00
Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке
Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
03:00
В Татарстане начался подъём обломков самолёта времён Великой Отечественной войны
В Республике Татарстан в Североморске волонтёры молодёжной организации приступили к подъёму обломков разбившегося в 1942 году самолёта Пе-2.
03:00
Чемпион UFC Ян отреагировал на появление граффити с его изображением в Москве
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян прокомментировал появление в Москве граффити с его изображением.
03:00
В Киеве полиция возле метро обезвредила подозрительный предмет
Полиция обезвредила подозрительный предмет у станции метро «Минская» в Киеве, сообщается на сайте Нацполиции Киева.
03:00
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
03:00
На Кольском полуострове ожидается жара
Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля, ожидается жара до +28 °С.
03:00
В Петербурге рассказали о планах по открытию ТЦ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что «с 27 июля планируется разрешить работу торговых центров, но с ограничениями».
03:00
Дегтярёв рассказал, как его встретил Хабаровск
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, как его встретила столица региона.
03:00
В Краснодаре 21 июля ожидаются сильные ливни с грозой и градом
В Краснодаре 21 июля ожидаются сильные ливни с грозой и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.
03:00
Глава FIA ответил на антирасисткие призывы Хэмилтона: все жизни важны
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт прокомментировал слова пилота Mercedes, шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона о необходимости организовывать акции с преклонением колена перед стартом каждой гонки сезона и призыв к руководству чемпионата и федерации поспособствовать этому.
03:00
Завершено расследование дела против жителя Казани, отправившего фото Гитлера в «Бессмертный полк»
Завершено расследование уголовного дела против жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, отправившего фотографию нацистского лидера Адольфа Гитлера во время акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.