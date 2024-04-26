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Сёмин не исключил проведения матчей сборной России с национальными командами Аргентины и Бразилии

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не стал исключать возможные товарищеские матчи сборной России с командами Аргентины и Бразилии.
Сёмин не исключил проведения матчей сборной России с национальными командами Аргентины и Бразилии
  • РИА Новости

«Вполне реально даже сейчас договариваться с соперниками высокого уровня. Федерация способна на это. Ей уже удалось привезти сборные Камеруна, Сербии и Парагвая. РФС — молодцы. Там находят какие-то рычаги и добиваются договорённостей. В этом плане удалось совершить шаг вперёд.

Видимо, у чиновников организации налажены нужные контакты, которые позволяют приглашать мощных оппонентов. Посмотрим, с кем дальше удастся договориться. Может, сборная России встретится с Бразилией. А может, пригласят Аргентину, если удастся удовлетворить финансовые требования действующих чемпионов мира», — заявил Сёмин RT.

Ранее Сёмин высказал мнение об отношении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к России.

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