Сёмин не исключил проведения матчей сборной России с национальными командами Аргентины и Бразилии

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не стал исключать возможные товарищеские матчи сборной России с командами Аргентины и Бразилии.

«Вполне реально даже сейчас договариваться с соперниками высокого уровня. Федерация способна на это. Ей уже удалось привезти сборные Камеруна, Сербии и Парагвая. РФС — молодцы. Там находят какие-то рычаги и добиваются договорённостей. В этом плане удалось совершить шаг вперёд.

Видимо, у чиновников организации налажены нужные контакты, которые позволяют приглашать мощных оппонентов. Посмотрим, с кем дальше удастся договориться. Может, сборная России встретится с Бразилией. А может, пригласят Аргентину, если удастся удовлетворить финансовые требования действующих чемпионов мира», — заявил Сёмин RT.

Ранее Сёмин высказал мнение об отношении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к России.