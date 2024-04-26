Ян назвал «ходячим боксёрским мешком» экс-претендента UFC Веру

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался об эквадорце Марлоне Вере.

«Продолжай врать самому себе, что кто-то может отказаться от боя против ходячего боксёрского мешка», ― написал Ян в социальных сетях.

10 марта Ян победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. За свою карьеру россиянин провёл 22 поединка на профессиональном уровне, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений.

В главном поединке этого же турнира Вера единогласным решением судей проиграл чемпиону UFC в легчайшей весовой категории американцу Шону О'Мэлли.

Ранее Ян рассказал о последствиях операции на колене.