Ян назвал «ходячим боксёрским мешком» экс-претендента UFC Веру
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«Продолжай врать самому себе, что кто-то может отказаться от боя против ходячего боксёрского мешка», ― написал Ян в социальных сетях.
10 марта Ян победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. За свою карьеру россиянин провёл 22 поединка на профессиональном уровне, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений.
В главном поединке этого же турнира Вера единогласным решением судей проиграл чемпиону UFC в легчайшей весовой категории американцу Шону О'Мэлли.
Ранее Ян рассказал о последствиях операции на колене.