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Кадыров: «в этот месяц» надо забирать Одессу и Харьков

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «в этот месяц» надо забирать ближайшую территорию — обязательно Одессу и Харьков.
Кадыров: «в этот месяц» надо забирать Одессу и Харьков
  • РИА Новости

«Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жёстко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать», — цитирует его РИА Новости.

После этого, по его словам, необходимо заставить Зеленского подписать бумаги, которые «необходимы для России».

«Для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины», — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Одессе пора возвращаться домой — её заждались в России.

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