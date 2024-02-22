Медведев: Одессе пора возвращаться домой, её заждались в России
- РИА Новости
«Про Одессу я могу просто сказать: «Одесса, возвращайся домой». И всё. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш, российский, русский город», — сказал он.
Вместе с тем Медведев подверг критике поведение киевского режима и его пособников, занимающихся уничтожением русского культурного наследия в Одессе.
«Они тем самым просто отталкивают от себя часть людей, даже тех, кто лоялен был до последнего времени их власти», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Одесса — это русский город, все об этом хорошо знают.