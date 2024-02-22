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Медведев: Одессе пора возвращаться домой, её заждались в России

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Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что Одессе пора возвращаться домой — её заждались в России.
Медведев: Одессе пора возвращаться домой, её заждались в России
  • РИА Новости

«Про Одессу я могу просто сказать: «Одесса, возвращайся домой». И всё. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш, российский, русский город», — сказал он.

Вместе с тем Медведев подверг критике поведение киевского режима и его пособников, занимающихся уничтожением русского культурного наследия в Одессе.

«Они тем самым просто отталкивают от себя часть людей, даже тех, кто лоялен был до последнего времени их власти», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Одесса — это русский город, все об этом хорошо знают.

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