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Пашинян: приостановка процесса делимитации границы с Азербайджаном приведёт к войне

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что приостановка процесса делимитации границы с Азербайджаном приведёт к войне.
Пашинян: приостановка процесса делимитации границы с Азербайджаном приведёт к войне
  • РИА Новости

«Давайте предположим такую ситуацию. Я говорю: «Уважаемые журналисты, уважаемые епископы, патриарх, очень хорошо, с сегодняшнего дня приостановим процесс (делимитации. — RT). А что произойдёт после этого? После этого начнётся война», — цитирует РИА Новости Пашиняна.

4 мая сотни армян, протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, начали шествие из села Киранц в Ереван.

Ранее вышедшие на демонстрацию против делимитации границы с Азербайджаном армяне перекрыли тракторами трассу Армения — Иран в Вайоцдзорской области.

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