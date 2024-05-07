Пашинян: приостановка процесса делимитации границы с Азербайджаном приведёт к войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что приостановка процесса делимитации границы с Азербайджаном приведёт к войне.

«Давайте предположим такую ситуацию. Я говорю: «Уважаемые журналисты, уважаемые епископы, патриарх, очень хорошо, с сегодняшнего дня приостановим процесс (делимитации. — RT). А что произойдёт после этого? После этого начнётся война», — цитирует РИА Новости Пашиняна.

4 мая сотни армян, протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, начали шествие из села Киранц в Ереван.

Ранее вышедшие на демонстрацию против делимитации границы с Азербайджаном армяне перекрыли тракторами трассу Армения — Иран в Вайоцдзорской области.