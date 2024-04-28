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В Армении протестующие перекрыли тракторами трассу в Вайоцдзорской области

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Вышедшие на демонстрацию против делимитации границы с Азербайджаном армяне перекрыли тракторами трассу Армения — Иран в Вайоцдзорской области.
В Армении протестующие перекрыли тракторами трассу в Вайоцдзорской области
  • Gettyimages.ru

Об этом указывает портал 168.am.

«Граждане заблокировали тракторами автотрассу Армения — Иран на участке близ города Ехегнадзор», — пишет издание и публикует в своём YouTube-канале видео с места событий.

Ранее сообщалось, что военнослужащие-контрактники присоединились к протестам в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области — митингующие требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном.

До этого протестующие в Армении перекрыли автомобильную трассу Ереван — Севан в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.

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