В Армении протестующие перекрыли тракторами трассу в Вайоцдзорской области
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Об этом указывает портал 168.am.
«Граждане заблокировали тракторами автотрассу Армения — Иран на участке близ города Ехегнадзор», — пишет издание и публикует в своём YouTube-канале видео с места событий.
Ранее сообщалось, что военнослужащие-контрактники присоединились к протестам в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области — митингующие требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном.
До этого протестующие в Армении перекрыли автомобильную трассу Ереван — Севан в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.