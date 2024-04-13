Ян рассказал о последствиях операции на колене

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался о восстановлении после травмы.

«Операция прошла хорошо. Три недели назад я уже выбросил костыли. Рассчитываю выступить до конца этого года», — цитирует Яна «Матч ТВ».

За свою карьеру россиянин провёл 22 поединка на профессиональном уровне, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений. На прошедшем в марте турнире UFC 299 он единогласным решением судей взял верх над китайцем Сонг Ядонгом и прервал серию из трёх неудач.

Ранее сообщалось, что Ян пропустит шесть месяцев из-за травм.