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Экс-чемпион UFC Ян пропустит шесть месяцев из-за травм

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата, бывший чемпион в легчайшем дивизионе Пётр Ян будет вынужден пропустить длительное время из-за повреждений.
Экс-чемпион UFC Ян пропустит шесть месяцев из-за травм
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Полностью оторвал переднюю крестообразную связку, частично надорвал мениск. Получается, месяцев на шесть я выбываю», — приводит слова Яна «КП Спорт».

По его словам, в ближайшее время он намерен направить все усилия на восстановление.

За свою карьеру Ян провёл 22 поединка на профессиональном уровне, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений. На прошедшем в марте турнире UFC 299 он единогласным решением судей взял верх над китайцем Сонгом Ядонгом и прервал серию из трёх неудач подряд.

Ранее Ян выразил желание сразиться с бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе Марлоном Верой.

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