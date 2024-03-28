Экс-чемпион UFC Ян пропустит шесть месяцев из-за травм

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата, бывший чемпион в легчайшем дивизионе Пётр Ян будет вынужден пропустить длительное время из-за повреждений.

«Полностью оторвал переднюю крестообразную связку, частично надорвал мениск. Получается, месяцев на шесть я выбываю», — приводит слова Яна «КП Спорт».

По его словам, в ближайшее время он намерен направить все усилия на восстановление.

За свою карьеру Ян провёл 22 поединка на профессиональном уровне, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений. На прошедшем в марте турнире UFC 299 он единогласным решением судей взял верх над китайцем Сонгом Ядонгом и прервал серию из трёх неудач подряд.

Ранее Ян выразил желание сразиться с бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе Марлоном Верой.