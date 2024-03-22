Ян: Вера много говорил, надо закрыть вопрос

Российский боец UFC Пётр Ян оценил свой возможный поединок с эквадорцем Марлоном Верой.

«Марлон Вера мне интересен... О нашем бое шли разговоры ещё до наших последних поединков. Он много высказывался. Вот хочется этот вопрос закрыть. Также мне интересны реванши», — цитирует Яна «Матч ТВ».

10 марта Ян победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. Таким образом, он прервал серию из трёх поражений. В активе Яна 17 побед и пять поражений.

В главном поединке этого же турнира Вера единогласным решением судей проиграл чемпиону UFC в легчайшей весовой категории американцу Шону О’Мэлли.

Ранее Вера заявил, что сразится с Яном в ноябре.