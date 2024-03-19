RT в Telegram
Подпишись

Вера заявил, что сразится с Яном в ноябре

Короткая ссылка
Эквадорский боец MMA Марлон Вера планирует провести свой следующий поединок с россиянином Петром Яном в ноябре.
Вера заявил, что сразится с Яном в ноябре
  • Gettyimages.ru
  • © Megan Briggs

«Сейчас я сфокусирован на том, чтобы выиграть следующий поединок. Надеюсь, что подерусь с Яном в ноябре. Это будет отличный бой, он бывший чемпион, победил очень талантливого парня — Сонг Ядонга, этот поединок имеет смысл», — цитирует Веру The MMA Hour.

10 марта Ян победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. Таким образом, он прервал серию из трёх поражений. В активе Яна 17 побед и пять поражений.

В главном поединке этого же турнира Вера единогласным решением судей проиграл чемпиону UFC в легчайшей весовой категории американцу Шону О’Мэлли.

Ранее сообщалось, что Ян выбыл на срок до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки и мениска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить