Вера заявил, что сразится с Яном в ноябре

Эквадорский боец MMA Марлон Вера планирует провести свой следующий поединок с россиянином Петром Яном в ноябре.

«Сейчас я сфокусирован на том, чтобы выиграть следующий поединок. Надеюсь, что подерусь с Яном в ноябре. Это будет отличный бой, он бывший чемпион, победил очень талантливого парня — Сонг Ядонга, этот поединок имеет смысл», — цитирует Веру The MMA Hour.

10 марта Ян победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. Таким образом, он прервал серию из трёх поражений. В активе Яна 17 побед и пять поражений.

В главном поединке этого же турнира Вера единогласным решением судей проиграл чемпиону UFC в легчайшей весовой категории американцу Шону О’Мэлли.

Ранее сообщалось, что Ян выбыл на срок до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки и мениска.