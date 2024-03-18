Ян выбыл на срок до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки и мениска
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«У Петра диагностированы разрыв крестообразной связки, мениска и повреждение паховых мышц. Он будет прооперирован в Москве 19 марта. Вернуться он сможет через шесть — девять месяцев», — приводит слова собеседника ТАСС.
Напомним, что 10 марта российский спортсмен победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. Позже он признался, что вышел на бой с травмой.
Ранее Ян рассказал, почему принял решение пока не подписывать новый контракт с организацией.