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Ян выбыл на срок до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки и мениска

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В команде российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна сообщили, что из-за травмы спортсмен выбыл на срок до девяти месяцев.
Ян выбыл на срок до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки и мениска
  • Gettyimages.ru

«У Петра диагностированы разрыв крестообразной связки, мениска и повреждение паховых мышц. Он будет прооперирован в Москве 19 марта. Вернуться он сможет через шесть — девять месяцев», — приводит слова собеседника ТАСС.

Напомним, что 10 марта российский спортсмен победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. Позже он признался, что вышел на бой с травмой.

Ранее Ян рассказал, почему принял решение пока не подписывать новый контракт с организацией.

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