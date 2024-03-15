Ян — о новом контракте UFC: я не стал его подписывать, надо улучшить свои позиции

Российский боец UFC Пётр Ян рассказал, почему пока принял решение не подписывать новый контракт с организацией.

«По контракту мне осталось два боя. Сразу после предыдущего боя, который состоялся не в нашу пользу, мне предложили контракт ещё на шесть поединков, но я не стал его подписывать. Сейчас я думаю, что надо улучшить свои позиции и там будет уже другой разговор, это будет более правильно», — цитирует Яна пресс-служба «Архангел Михаил».

Ян был подписал контракт с американским промоушеном в 2018 году. В активе российского бойца девять побед и четыре поражения в UFC.

Напомним, что 10 марта российский проспект победил китайца Сонга Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 299. Таким образом, он прервал серию из трёх поражений.

Ранее Ян заявил, что планирует провести два боя в 2024 году.